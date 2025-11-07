“Invierten, arriesgan y generan empleo”: CAPEMISA celebró 15 años junto a más de 300 proveedores

La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) celebró anoche su XV° aniversario en la Casa Minera, con un evento que reunió a funcionarios públicos, referentes del sector minero, representantes de instituciones educativas, empresarios y socios.

Durante el encuentro, se repasaron los hitos más importantes de la institución desde su creación y se puso en valor el trabajo de los más de 300 proveedores mineros locales que la integran.

El presidente de CAPEMISA, Federico Russo, destacó los logros alcanzados en estos años, entre ellos la Casa Minera, la modernización institucional, la puesta en marcha de una gerencia ejecutiva, los convenios de cooperación con el Gobierno y las empresas operadoras, y la realización de actividades de formación y vinculación empresarial.

“Quiero aprovechar este espacio para reafirmar nuestra vocación de diálogo y colaboración. Creemos que CAPEMISA debe volver a tener voz activa en la multisectorial empresaria, porque representamos a más de 300 proveedores locales que invierten, arriesgan y generan empleo en Salta”, expresó.

El presidente también se refirió a los desafíos que atravesó el sector en los últimos años y transmitió un mensaje de optimismo. “Venimos de tiempos difíciles para los proveedores, pero el futuro nos encuentra más unidos y fortalecidos. Este aniversario es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el futuro. Sigamos trabajando con la misma pasión y convicción que nos trajeron hasta acá. Porque lo mejor de estos 15 años… es todo lo que todavía nos queda por hacer”

El evento incluyó la presentación de un video institucional que repasó los 15 años de trayectoria de la Cámara, la entrega de placas de reconocimiento a los socios fundadores, palabras del gerente ejecutivo, Pablo Robbio, y un espacio final de brindis y música que coronó la celebración en un clima de camaradería y orgullo compartido.

Desde su fundación en 2010, CAPEMISA trabaja para impulsar el desarrollo de proveedores locales, fortalecer el entramado productivo y contribuir al crecimiento económico de la provincia, promoviendo una minería responsable, con identidad salteña y proyección internacional.