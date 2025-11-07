El sujeto que robó la moto de tránsito tiene un frondoso prontuario

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre de 32 años por la presunta comisión del delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública.

La denunciante, motorista de tránsito y seguridad vial, relató que el 28 de octubre pasado, en calle Córdoba al 1700, rotonda de Ceferino, mientras verificaba un vehículo mal estacionado, un sujeto se apoderó de su motocicleta oficial, y se dio a la fuga. En el baúl de la moto llevaba una mochila con billetera, licencia de conducir, tarjetas de debido y crédito, una campera de la repartición, llaves y otros efectos personales.

Un testigo, conductor de una camioneta, observó al individuo a bordo de la motocicleta, cerca de la plaza Ceferino, identificando que se trataba de un vehículo de Tránsito, lo persiguió y logró filmarlo.

La investigación se complementó con el análisis de cámaras particulares y del Centro de Coordinación Operativa de la zona, declaraciones testimoniales y consulta de registros de la Unidad Carcelaria N° 1. Esto permitió determinar las características y la identidad del acusado.

Tras allanamientos en tres domicilios de distintos barrios, se logró detener al hombre y trasladarlo a una dependencia policial. Durante la audiencia de imputación, el acusado brindó su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.