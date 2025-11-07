Quién es quién: Imputaron a los detenidos por la narcoavioneta caída en Rosario de la Frontera

El caso de la avioneta narco caída en Rosario de la Frontera tuvo un avance judicial fundamental esta mañana: la Justicia Federal imputó formalmente a cinco personas vinculadas al cargamento de cocaína, en una audiencia que se llevó a cabo a las 11:30 horas en la Sala Colonial de la Cámara Federal de Salta, donde se definieron los roles de la estructura delictiva desmantelada, que involucra a pilotos bolivianos y nexos estratégicos en Argentina.

La imputación se dictó contra cinco individuos que fueron identificados por la Fiscalía Federal como parte de la compleja logística que permitió el ingreso y posterior intento de distribución de la droga. La Fiscalía identificó a los dos detenidos de nacionalidad boliviana como los pilotos, mientras que el resto de los imputados serían los encargados de la estrategia en Argentina y el vínculo con los narcotraficantes en la zona.

Según reportó FM Profesional, entre los imputados está Juan Julián Darío Mancilla, identificado como dueño del automóvil que se incendió tras el choque con la avioneta. La hipótesis judicial sostiene que el auto estaba esperando la aeronave para trasladar la droga y, posiblemente, marcaba el lugar de aterrizaje. Mancilla se presentó en una comisaría denunciando el robo del vehículo, pero la patente visible y la documentación hallada contradijeron su versión.

Otro imputado clave es Jonathan Alejandro Gómez, vendedor de granos de Rosario de la Frontera, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades. Su declaración fue fundamental, ya que confesó haber robado la droga y haberla enterrado. Esta información llevó al hallazgo de todo el cargamento, confirmándose que tanto la droga esparcida como la enterrada tenía el mismo envoltorio con el sello 'Prada'.

En cuanto a los dos pilotos bolivianos, identificados como Juan Pablo Quinteros Peredo (quien dijo ser tractorista) y Henry Álvaro Mercado (quien se declaró ganadero), fueron detenidos en la terminal. La policía pudo dar con ellos tras difundir un comunicado alertando que podrían estar heridos, debido a la sangre encontrada en la avioneta y las dificultades de correr en la zona de arbustos. Fueron identificados por una mujer que les vendió bebidas energéticas y que notó que querían pagar con dólares y estaban lastimados.

Finalmente, se imputó a Jorge Alberto Cuellas, quien trabaja en el ferrocarril en la zona sur de Argentina. Su detención se vincula a que ya estaba involucrado en otra causa de narcotráfico que la Fiscalía Federal venía investigando, lo que sugiere una conexión con otras operaciones. Tras la audiencia, el juez dictó la prisión preventiva para los cinco imputados, quienes quedaron detenidos en Gendarmería.

Los roles quedaron claramente definidos por la Fiscalía: los dos bolivianos como pilotos, Mancilla como dueño del auto logístico, y Gómez y Cuellar como los operadores y quienes manejaban la estrategia local para el traslado de los 360 kilos de cocaína.