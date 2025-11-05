El caso de la avioneta caída en el sur salteño ya trasciende por medios de todo el país

Noticia de este martes por la tarde fue lo ocurrido en Rosario de la Frontera, específicamente en la zona de San Felipe, cuando se reportó que una avioneta se estrelló generando preocupación por el siniestro, agravándose el caso acorde trascendieron las horas y los detalles del caso.

Si bien al momento se conoció que no habría heridos ni víctimas, se supo que los ocupantes de la aeronave desaparecieron tras el siniestro. Posteriormente se indicó que ya habría un detenido por este hecho del cual ya se habla la posibilidad del traslado de droga en el transporte aéreo.

Mientras los detalles trascienden, medios nacionales ya se hacen eco del hecho acontecido en el área fronteriza del sur provincial, detallando que la aeronave habría tenido matrícula boliviana, además de transportar aparentemente un cargamento de cocaína. ¿Qué dicen los medios nacionales?

Infobae:

"Una avioneta boliviana cayó este martes por la tarde en una zona rural del sur de la provincia de Salta y desató un fuerte operativo de seguridad. En el lugar, las fuerzas encontraron droga, un auto incendiado y al menos una persona fue detenida. La aeronave, que volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, se estrelló antes de llegar a destino".

Crónica:

"Una avioneta, que tenía matrícula boliviana, que transportaba unos 130 kilos de cocaína se estrelló en una zona rural del sur de la provincia de Salta. Los ocupantes de la aeronave fueron rescatados por dos camionetas y huyeron del lugar".

La Gaceta:

"Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán. Las autoridades encontraron 130 kilos de cocaína, pero no descartan que la nave transportaba más estupefacientes. Sospechan que el sur salteño se transformó un centro de acopio de drogas".

Cadena 3:

"Una avioneta proveniente de Bolivia cayó en una finca conocida como "San Felipe", en el departamento de Rosario de la Frontera, e investigan un posible vínculo con el tráfico de drogas. Trabajadores del lugar alertaron a la policía sobre el incidente. En el lugar no se encontraron a los tripulantes y aunque no se confirmó oficialmente el hallazgo de drogas, personal de Gendarmería y de la División de Drogas Peligrosas de Metán retiraron bultos que serán peritados y pesados".

Canal 26:

"Avioneta Narco cae en Salta. Una aeronave con matrícula boliviana se estrelló en un campo de Rosario de la Frontera y transportaba 130 kilos de cocaína".