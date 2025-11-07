Ordenaron la detención del exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza

07/11/2025
kila gonza

Tras la decisión del Tribunal de Impugnación, quien consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, participó de la audiencia convocada por los jueces. 

En esta nueva audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios. El ex intendente Ernesto “Kila” Gonza y Sergio Armando debían.

Revés judicial para "Kila" Gonza, mientras se prepara para asumir en el Concejo de San Lorenzo


El exintendente no compareció ante el llamado del tribunal, por lo que el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia, pedido que fue acogido por el juez Ezequiel Molinatti, quien dispuso la inmediata detención del exintendente y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.

En cuanto a Sergio Armando, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.

 

