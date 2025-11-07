Ordenaron la detención del exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza

Tras la decisión del Tribunal de Impugnación, quien consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, participó de la audiencia convocada por los jueces.

En esta nueva audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios. El ex intendente Ernesto “Kila” Gonza y Sergio Armando debían.



El exintendente no compareció ante el llamado del tribunal, por lo que el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia, pedido que fue acogido por el juez Ezequiel Molinatti, quien dispuso la inmediata detención del exintendente y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.

En cuanto a Sergio Armando, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.