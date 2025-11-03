Revés judicial para “Kila” Gonza, mientras se prepara para asumir en el Concejo de San Lorenzo

El exintendente de San Lorenzo “Kila” Gonza había sido condenado en 2022 por delitos contra la administración pública.

La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia de primera instancia y confirmar la responsabilidad penal del exintendente y de Sergio Armando.

El fallo responde al recurso de casación presentado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y avala su planteo de que los hechos imputados no fueron tentativos, sino consumados, lo que agrava la situación judicial de los acusados.

Gonza había sido condenado a 3 años de prisión condicional, pero ahora con la decisión del Tribunal, el mismo será revocado por lo que se fijó nueva audiencia para la imposición de la pena.

Los acusados están imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real. Asimismo, se ordenó a la OFIJU que, conforme a la disponibilidad del calendario judicial, fije una audiencia de visu a fin de determinar la nueva pena que corresponda imponerles a los condenados.