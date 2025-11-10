Empleados de estaciones de servicio exigen aumentos urgentes por la suba de los combustibles

El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (S.O.E.S.G.yP.E.) de seis provincias — La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy y Santiago del Estero— junto con la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (F.O.E.S.G.R.A.), publicó una solicitada nacional donde reclama una urgente recomposición salarial y actualización del Convenio Colectivo de Trabajo N°371/03, ante la inflación acumulada y el incremento del precio de los combustibles.

El documento, firmado por Francisco Zenteno, expresa la “profunda preocupación” del sector por la falta de avances en las negociaciones con la Cámara de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (CECHA), a la que acusan de mantener una actitud “reticente, dilatoria e insensata”.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

Según los sindicatos, desde el último aumento otorgado en mayo de 2025, la inflación acumulada supera el 9%, mientras que el precio de los combustibles aumentó un 26%, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

En ese contexto, los gremios exigen:

Una recomposición salarial inmediata, acorde a la inflación.

Una remuneración especial por tareas los sábados por la tarde y domingos.

Actualización automática de los sueldos según el aumento del combustible.

“No obstante la razonabilidad del planteo y los categóricos fundamentos que sustentan el reclamo, existe una negativa sistemática a los incrementos”, advirtieron en la solicitada.



“Un doble estándar”

Los sindicatos denunciaron un “doble estándar” por parte de la CECHA, señalando que representantes de provincias donde el convenio no aplica directamente bloquean acuerdos salariales, mientras en otras jurisdicciones ya se firmaron incrementos en línea con la inflación.

“Esa postura es dañina e irresponsable. Somete a los trabajadores a carencias económicas y padecimientos, y expone a los empresarios locales a conflictos laborales innecesarios”, remarcaron.

Pese a las trabas, las organizaciones recordaron que otras cámaras empresariales, como la F.E.C. y la C.G.N.C., ya cerraron paritarias acordes al contexto inflacionario.

Acuerdos retroactivos y pedido de intervención

Los gremios adelantaron que el acuerdo que finalmente se firme tendrá efectos retroactivos al inicio de las negociaciones, generando créditos laborales a favor de los trabajadores por las diferencias no percibidas.

También anticiparon que solicitarán la intervención de la A.R.C.A. para ajustar los aportes a la Seguridad Social según los nuevos montos.

“El objetivo es defender los derechos de los trabajadores frente a una intransigencia inútil del sector patronal”