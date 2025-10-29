YPF compró Refinor y aseguró la continuidad de la red en Salta

Tras el anuncio de YPF sobre la adquisición del 100% de Refinor, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Estaciones de Servicio de Salta, llevó tranquilidad al sector y confirmó que, mediante un comunicado, la petrolera estatal le aseguró que "Refinor continuará operando" con total normalidad.

En Salta, según dijo, son diez o doce estaciones que se encuentran en funcionamiento, pero aclaró que "en el último año, 3 o 4 estaciones de servicio dejaron Refinor y se fueron a otra petrolera".

Consultado sobre el efecto de la medida, aclaró que, aunque la noticia resulta positiva a primera vista, aún es pronto para realizar una evaluación. “YPF es una empresa que, como lo reconocen el mercado y la profesionalización de su equipo, genera confianza. A primera vista, lo miraría con ojos positivos, aunque habrá que ver cómo se desarrolla”, indicó en AM840.

Sobre esto, el dirigente destacó que "pasar a manos de una petrolera con experiencia en producción y comercialización genera expectativas alentadoras". “Encendió una luz de esperanza”, afirmó.

“Estamos atentos a cómo se desarrollará esta nueva etapa, con expectativa positiva, pero sin sacar conclusiones todavía”, concluyó Pérez.