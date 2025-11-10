Pan dulce, sidra y adornos con aumentos: Cuánto sale festejar la Navidad en Salta

Aunque noviembre apenas comienza, los supermercados y comercios de Salta ya exhiben la tradicional decoración y la infaltable canasta de productos navideños, adelantando el clima festivo, pero también el impacto económico de la temporada.

Es que los salteños ya pueden calcular cuánto les costará este año armar el árbol y la mesa dulce, con precios que marcan el notorio aumento en comparación con el año anterior, pero con las opciones ya en góndola para aquellos que quieran ir disfrutando de las fiestas en sus casas... o ir comiendo algo rico.

¿Cuáles son esos precios? Según el relevamiento de CNN Salta, la comida festiva se encuentra disponible con una amplia variedad de precios según la marca y la calidad.

El tradicional Pan Dulce parte de los $2.900 para las opciones más económicas, llegando hasta los $7.000. Los budines varían desde $1.700 hasta los $4.800. Productos típicos de confitería, como la bolsita de garrapiñadas de 80 gramos, se encuentran a partir de los $1.200. En cuanto a las bebidas, la sidra (marca Del Valle) se ubica en $3.700 por unidad.

Para los que prefieren el chocolate y el maní, los precios también son altos. La barra de Mantecol (tamaño mediano) ronda los $3.700, mientras que el tamaño familiar supera los $6.000. La bolsa de maní con chocolate de primeras marcas se encuentra en $3.500. Para quienes buscan simplificar, las Cajas Navideñas más completas —que incluyen pan dulce, sidra, vino espumante y confites— ya se ofrecen a un costo de $19.000.

La decoración no se queda atrás: El arbolito de Navidad más básico, un pino común de 90 centímetros, tiene un costo de $7.200. Si se busca un árbol más grande, como el pino patagónico de un metro y medio, el precio se eleva drásticamente hasta los $68.000. Las cajas de pelotas decorativas (doradas, plateadas y rojas) varían entre $5.400 y $10.000.

A diferencia del año pasado...

Al comparar estos valores con los de la temporada 2024, el golpe al bolsillo es evidente. Hace un año, la opción más económica de caja navideña se conseguía a $9.500, mientras que la más costosa llegaba a $16.500, un valor que es inferior al precio de la caja más completa ofrecida hoy ($19.000).

En la mesa dulce, el aumento es notable. La sidra (marca Victoria) se encontraba en 2024 a $3.400, un precio que es casi idéntico al actual ($3.700 la Del Valle), mostrando una estabilidad atípica en este producto. Sin embargo, el pan dulce de primera marca costaba el año pasado $5.500 (con chips), mientras que hoy la variedad más cara asciende a los $7.000.

En cuanto a los adornos, la diferencia también resalta. El árbol de 90 centímetros, que hoy se ofrece a $7.200 (pino común), costaba el año pasado $15.000 si se buscaba una opción con luces. Las luces de arroz y multicolor se conseguían desde $2.500, un valor muy inferior al precio actual de cualquier adorno.