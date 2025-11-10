Proponen que las cremaciones sean gratis para los más vulnerables en la Capital

Desde el Municipio si bien existe un servicio funebre para las familias sin recursos económicos a través de la Secretaria de Desarrolo Social y la Dirección de Servicios Fúnebres, este proyecto que impulsa un concejal busca sumar un servicio para fortalecer la política social.

El Proyecto de Ordenanza fue impulsado por el edil Juan Pablo Linares (VPS), quien en su iniciativa propone que se incorpore en el ámbito de la Dirección de Servicios Fúnebres, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta, el Servicio Gratuito opcional de Cremación para Personas Carentes de Recursos.

En el articulado también se hace referencia a las características de la implementación y los requisitos para acceder al servicio como así también destaca que la Municipalidad de Salta, ya brinda servicios a familias carentes de recursos, por lo que la incorporación del servicio de cremación compone una ampliación y fortalecimiento de la política social existente.

Cabe destacar que la cremación constituye una alternativa válida y respetuosa frente al fallecimiento, garantizando un trato digno e igualitario para aquellas familias que carecen de recursos económicos.