Los empleados públicos tienen fecha para el cobro del bono ¿cuándo será?Municipal05/01/2026
Desde la Municipalidad de Salta informaron cuándo se pagará el bono.
Se trata de un bono extraordinario que estará disponible para los trabajadores el martes, 20 de enero. Será de $200.000.
El pago del mismo se acordó conjuntamente con los gremios municipales; es por única vez y no remunerativo, según detallaron.
Este bono será percibido por todos los empleados municipales. De esta forma el Ejecutivo Municipal acuerda con las bases gremiales, un bono que sigue la pauta salarial establecida por el Gobierno de la Provincia de Salta.
Por la inflación, los trabajadores en blanco perdieron el equivalente a casi 16 sueldos en los últimos 8 años
