Turista denunció el abandono de la Ruta 9: “Es una ruta deplorable y peligrosa"

Un conductor tucumano vivió un momento de gran peligro durante el fin de semana, cuando reventó una rueda de su vehículo tras caer en un profundo pozo sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo que une La Caldera con la ciudad de Salta.

El hombre relató que había viajado junto a su familia para conocer el municipio caldereño y que, al regresar cerca de las 19, el mal estado de la calzada casi provoca una tragedia.

“La ruta está totalmente comida desde adentro hacia afuera, con pozos profundos y grandes. Agarré uno tan profundo que me reventó el neumático. Iba manejando perfectamente, pero no pude verlo”, contó a través de un mensaje a El Tribuno.

El automovilista aseguró que tuvo que detenerse en la banquina y colocar las balizas. “La cubierta reventó y la llanta se hundió bastante. Luego vi pasar autos, colectivos y camionetas haciendo zigzag para esquivar los pozos”, agregó.

El denunciante calificó el estado del camino como “deplorable y peligroso”, sobre todo para quienes no son de la zona.

“No puede haber una ruta en tan pésimo estado de abandono"

En cualquier momento puede pasar algo muy grave. Es increíble que un lugar turístico tenga una ruta así”, concluyó.