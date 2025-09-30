En el cumpleaños de La Caldera, Sumbay destacó los avances en turismo y obras

A pocos kilómetros de distancia de Salta Capital, la localidad de La Caldera,se vistió de fiesta este 30 de septiembre para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación, con una celebración se da en un contexto de crecimiento y gestión enfocada en potenciar el turismo y brindar herramientas de desarrollo a sus habitantes.

El intendente Diego Sumbay encabezará el acto conmemorativo central que se llevó adelante a partir de las 10:30 horas en la plaza San Martín, con la participación de autoridades departamentales, instituciones educativas y vecinos para celebrar la historia y el presente de la localidad.

En el marco del festejo, Sumbay destacó el trabajo que viene realizando el municipio en el sector turístico donde, a través de una mesa conjunta entre el sector público y privado, la gestión busca potenciar a La Caldera como un destino de calidad, mejorando y ampliando la oferta de productos, experiencias y circuitos para los visitantes.

El jefe comunal también puso en valor la inversión en el futuro de los jóvenes a través de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, donde más de 350 personas participaron en talleres de rápida salida laboral, incluyendo carpintería, construcción en seco, electricidad, marroquinería y chacinado, ofreciendo una valiosa formación a la comunidad.

En cuanto a la infraestructura, el intendente resaltó una serie de obras claves iniciadas este año, entre ellas, se destaca la construcción de cordón cuneta y la canalización de desagües en el barrio El Balcón de Getsemaní, la colocación de nueva iluminación y el crucial cambio de cañerías de agua de red en La Calderilla.

Finalmente, Sumbay mencionó la firma de un convenio con la Secretaría de Minería para la creación de un cantero municipal, además de la ejecución de defensas en el río de La Caldera, realizadas en conjunto con la Provincia, demostrando una gestión activa en obras de protección y mejoramiento urbano.