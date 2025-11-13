Más de 200 jóvenes del NOA rindieron para ingresar al Colegio Militar de la Nación

Durante la primera semana de noviembre, la V Brigada de Montaña, con asiento en Salta, fue nuevamente uno de los centros de preselección del país para los aspirantes del NOA que buscan ingresar al Colegio Militar de la Nación en el ciclo 2026.

Más de 200 jóvenes de distintos departamentos de Salta y Jujuy se presentaron para rendir las pruebas intelectuales, físicas, médicas, psicotécnicas y las entrevistas personales requeridas en el proceso de admisión.

De ellos, 134 postulantes lograron completar todas las etapas y superar los exámenes exigidos por la institución formadora de los futuros Oficiales de Cuerpo Comando y del Cuerpo Profesional.

El Mayor Ponce Vargas, oficial de Operaciones del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 y coordinador de la preselección, destacó el compromiso y la motivación de los participantes: “Hubo mucha expectativa y preparación. Se nota una nueva generación que busca su lugar para convertirse en futuros oficiales militares”, afirmó.