Otra vez, hubo enfrentamientos entre los presos de Villa Las Rosas

Policiales12/11/2025
carcel villa las rosas

Nuevamente se vivieron momentos de tensión en la Unidad Carcelaria N° 1, en Villa Las Rosas, después que un grupo de interno se haya enfrentado pasado el mediodía. 

Apartemente, uno de los internos habría utilizado un arma blanca, provocando una herida profunda en otro detenido, que terminó en el hospital, publicó QuePasaSalta. 

Tras el enfrentamiento, el hombre fue trasladado al hospital San Bernardo en código rojo, con una lesión en la zona inguinal.

