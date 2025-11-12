La más baja del país: La inflación de octubre fue de 2,1% en el NOA

Este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de octubre de 2025 fue del 2,3% en el total nacional, por encima del valor del mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,1%, el porcentaje más bajo comparado con todas las regiones del país.

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 25.2%, mientras que la interanual, con respecto al mismo mes del 2024, es de 31,1%.

#DatoINDEC#IPC: en octubre de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones excepto en Patagonia, donde la mayor fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles https://t.co/NVJNbJ7hd4 pic.twitter.com/Hr1viMpOop — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2025

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

Alquiler de la vivienda y gastos conexos

de la vivienda y gastos conexos Tabaco

Mientras lo que menos variación fueron:

Bebidas alcohólicas

Calzado

En octubre de 2025, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones excepto en Patagonia, donde la mayor fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles . En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron: