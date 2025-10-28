Cafayate contará con una Defensoría Oficial Multifuero

La provincia de Salta continúa trabajando en el fortalecimiento del acceso a la justicia en el interior. En este caso, se oficializó la decisión de transformar el cargo de Defensor Penal Juvenil de la localidad de Cafayate en un Defensor Oficial Multifuero, con competencia para intervenir tanto en el ámbito penal como civil.

La medida fue dispuesta por la Ley N° 8507 y publicada en el Boletín Oficial. La norma establece que el nuevo cargo de Defensor Oficial tendrá competencia para actuar en los fueros Civil y Comercial, de Personas y Familia, Laboral, de Garantías y de Responsabilidad Penal Juvenil, con asiento en la localidad de Cafayate y jurisdicción en el Distrito Judicial del Centro – Circunscripción Cafayate.

De esta manera, la Defensoría General de la Provincia amplía la cobertura de sus servicios en una de las zonas más extensas y dinámicas del Valle Calchaquí, asegurando una atención más completa y cercana a los vecinos.

El cambio de competencia permitirá atender, desde una misma estructura, situaciones vinculadas tanto a derechos de familia, laborales o civiles, como a procesos penales juveniles y de garantías, optimizando recursos humanos y técnicos disponibles en la región.

La Ley también faculta a la Defensoría General a dictar las normas reglamentarias necesarias para organizar la actuación del nuevo defensor multifuero, incluyendo la asignación de personal, la distribución de tareas, los turnos de atención y las modalidades de intervención, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficaz y coordinado.

Desde el organismo destacaron que esta modificación representa un avance significativo en la descentralización del servicio de defensa pública y en la construcción de un sistema más equitativo, que brinde respuesta a las diversas necesidades jurídicas de la población del interior.