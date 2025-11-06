Leo Saleh llegó a Salta y desata la revolución del “Salta Fashion Sunset” desde la casa de Florencia Peña

El reconocido conductor y productor salteño Leo Saleh ya está en Salta y su llegada no pasó desapercibida. Alojado en la espectacular casa de su amiga Florencia Peña, ubicada en un exclusivo barrio privado de San Lorenzo, Leo se instaló junto a su equipo de productoras para ultimar los preparativos del evento más esperado del año: el Salta Fashion Sunset.

Leo es amigo de Flor hace años, y compartieron momentos increíbles juntos.

La residencia de Flor, rodeada de vegetación autóctona y con una vista soñada a los cerros, fue el punto de encuentro de largas jornadas de planificación, risas y pura energía creativa. Allí, entre charlas, mates y reuniones, el equipo ajusta cada detalle de una producción que promete sorprender y dejar huella.

El Salta Fashion Sunset, que se realizará este viernes, contará con la presencia de Pampita Ardohain, Hernán Drago y el diseñador Benito Fernández, entre otras figuras destacadas del mundo de la moda y el espectáculo. El evento combinará paisaje, arte, glamour y turismo, posicionando a Salta como un nuevo epicentro del lujo y la creatividad argentina.

La expectativa es total: Salta está revolucionada, los hoteles están al máximo y todos quieren estar en el evento que marcará tendencia. Desde empresarios hasta influencers, nadie quiere perderse la experiencia más exclusiva del año.

Por razones de organización y seguridad, se informó que el acceso vehicular al cerro permanecerá cerrado, por lo que los invitados deberán subir en teleférico o en taxis autorizados.

En diálogo con InformateSalta, Leo Saleh expresó:

“Salta tiene una energía mágica, es el lugar perfecto para unir moda, naturaleza y emoción. Estoy feliz de poder mostrar al país mi provincia increíble, con el talento y la calidez de mi gente”.

Entre moda, emoción y paisajes únicos, Leo Saleh se prepara para vivir una jornada histórica en el corazón del norte argentino, acompañado por estrellas, diseñadores y un público que ya palpita el gran desfile del año.

Además del brillo y las figuras, el Salta Fashion Sunset dejará una importante huella en la promoción del destino, generando impacto turístico y económico al atraer visitantes, medios nacionales y nuevas oportunidades para la provincia.