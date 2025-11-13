Secuestran precursores químicos para fabricar cocaína enviados desde Salta

Un control rutinario del Operativo Lapacho derivó en un hallazgo sin precedentes para la Policía y la Justicia Federal: el secuestro de marihuana, hojas de coca y una importante cantidad de precursores químicos utilizados para la producción de cocaína, todos ocultos en encomiendas transportadas por un camión de una empresa privada.

El procedimiento ocurrió en el puesto de 7 de Abril, en Burruyacu, Tucumán en límite con Santiago del Estero, donde los efectivos interceptaron el vehículo y detectaron varias conservadoras cuyo peso llamó la atención.

Tras obtener la autorización judicial para abrir los envases, los uniformados descubrieron 400 gramos de marihuana, 30 kilos de hojas de coca y, como novedad absoluta, 139 botellas con diversos productos químicos que, según los expertos, sirven para transformar pasta base en cocaína o para estirarla durante el proceso de comercialización.

De acuerdo al informe policial, las sustancias habían sido enviadas desde la ciudad de Salta y tenían como destino final la provincia de Buenos Aires.

“Es la primera vez que secuestramos precursores destinados a la elaboración de cocaína”, destacó el comisario Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho,