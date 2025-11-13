Iba en moto con droga y chocó cerca de Cafayate, sus cómplices le sacaron el cargamento y huyeron

El hecho salió a la luz el 29 de enero de 2025. Joaquín Durand circulaba en una moto de alta cilindradas por ruta 68, cerca de Cafayate. El joven encabezaba el convoy de motos cargadas con droga pero terminó impactando con un camión Scania. A raíz del choque quedó tendido en la ruta, con la moto a un costado.

El chofer del camión describió la escena. Explicó que al descender para auxiliar al conductor de la moto vio a dos motociclistas, que venían por detrás del accidentado, se detuvieron y, sin sacarse los cascos, se acercaron a Durand. Ambos conducían motos similares a la siniestrada, marca Bajaj, de alta cilindrada.

El chofer dijo que en ese momento creyó que el motociclista iba a ser socorrido y quedó estupefacto al ver que los "amigos" le abrieron la campera y le sacaron unos paquetes e intentaron romper la moto para sacar algo más de ahí, mientras el accidentado, bastante dolorido, pedía que lo ayudaran, pero se fueron.

Posteriormente las motos de estos dos que huyeron, fueron halladas en un hostal, donde se presentaron a retirarlas otras personas, que son las que fueron recientemente condendas con cárcel pero los verdaderos traficantes nunca fueron hallados, publicó El Tribuno.

Proceso judicial y condena

Por el hecho quedaron detenidos el accidentado, Joaquín Durand, y las dos personas que buscaron la moto del hostal, Leandro Leonel Serapio y Cristián Gastón Navarro. Estas tres personas fueron condenadas por tráfico de estupefacientes a las pena de 2, 3 y 5 años de prisión en el marco de un proceso de juicio abreviado.

La sentencia de Durand, fue dictada el 3 de noviembre pasado por la jueza Gabriela Catalano, quien actuó de forma unipersonal. Esta sentencia completó el cuadro de una anterior dictada el 30 de septiembre por el juez de Revisión de Salta, Guillermo Elías, quien durante la audiencia de control de la acusación homologó el acuerdo de juicio abreviado respecto a otros dos imputados al que había arribado la defensa con el fiscal federal Ricardo Toranzos.

En esa oportunidad Leandro Leonel Serapio fue condenado a 2 años de prisión condicional como responsable del delito de confabulación para el transporte de estupefacientes, mientras que Cristián Gastón Navarro recibió 3 años de prisión de carácter efectivo, ellos no eran los motoqueros que huyeron.

Transportaban más de 170 mil dosis de droga

En ese marco, la fiscalía sostuvo que de haberse concretado la operación desbaratada, la salud pública se habría visto seriamente afectada por la producción de más de 170 mil dosis.

La fiscalía resaltó el ánimo delictivo del acusado. Ponderó que no padecía problemas de salud y que podía obtener su sustento económico de manera lícita (no es carente de nada), y explicó que, sin embargo, prefirió la vía criminal como integrante de una organización narcocriminal de relevancia.

Prisión domiciliria

El Ministerio Público Fiscal rechazó los argumentos defensistas. La fiscalía sostuvo que la cárcel federal cuenta con los recursos médicos necesarios para asistir a Durand (lesionado) y que, en todo caso, se podían arbitrar los medios para que sea atendido en el hospital de General Güemes. Al resolver, la jueza Catalano se pronunció por la pena requerida por la fiscalía y dispuso la modalidad de cumplimiento domiciliario por un lapso de seis meses, tras lo cual se evaluará el beneficio otorgado en función del cuadro de salud.