La avioneta caída en Rosario, venía de Bolivia: Encontraron 228 kilos de cocaína enterrados y hay nuevas detenciones

En el marco de la investigación por la caída de la avioneta en Rosario de la Frontera, se llevó a cabo un rastrillaje en la finca donde se encontraron más de 228 kilos de cocaína, en ladrillos que tenía la marca “Prada”, con lo cual el total de droga incautada ascendió 364 kilos.

Además de los dos detenidos en el marco de las primeras investigaciones, se detuvo a dos personas más. Se trata de los dos pilotos de nacionalidad boliviana que fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.

El fiscal confirmó que la aeronave, que tiene matrícula de Bolivia, aterrizó e impactó con un automóvil Volkswagen Gol Trend, lo que produjo el incendio y la destrucción, tanto del vehículo como de parte de la aeronave.

El nuevo descubrimiento de los 228 kilos de cocaína se hizo en la finca. La droga estaba en panes, dentro de bolsas negras y enterradas.

Por el momento, el fiscal mantendrá en reserva el avance de las actuaciones.