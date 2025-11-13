Padre e hijo se alojaban en hoteles céntricos y se iban sin pagar

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a dos hombres de 61 y 30 años, como coautores del delito de estafa (dos hechos) en concurso real.

El pasado 2 de noviembre, padre e hijo, se registraron en un hotel de la zona centro de la ciudad de Salta, y al registrar deuda por el alojamiento, el mayor de los acusados se retiró del lugar con la excusa de ir a cobrar un dinero y pagar.

El hijo se quedó en el lugar y, cuando intentó retirarse, el propietario llamó a la Policía y ambos fueron demorados.

Pudo establecerse que durante el mes de septiembre habían realizado la misma maniobra en otro alojamiento céntrico, donde inicialmente pagaron un tiempo y, al generarse deuda, se retiraron sin pagar.