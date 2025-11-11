Tras ser estafado, un carnicero salteño pide ayuda para no cerrar su negocio

La situación económica que se vive en nuestro país, donde muchos negocios cierran sus puertas o reduce personal, Horacio Serrano, dueño de una Carnicería de Salta decidió seguir adelante y para ello solicitó un prestamo, todo parecia encaminarse pero fue estafado por un supuesto cliente que se llevó carne por $100 mil.

"El jueves vino un muchacho y me dijo que necesitaba carne, decia 'falleció mi madre y necesito carne' le digo que no tengo y que mañana me llega, me dice 'bueno' al otro día viene y se hace un monto de $105 mil, me dice 'te hago transferencia' y nunca me llegaba la transferencia, me hija me dice 'te han estafado' nunca me llegaba el monto".

Por último Horacio dijo que su carnicería tiene más de 15 años y lamentablemente estaba por cerrar, ya que las ventas son bajas.

"Me dio un número y todo, le escribí, nunca me contestó. Lo llamé ni nada. Era un muchacho de unos 28 años. Mis vecinos me hicieron ver al sujeto" contó por Multivisión Federal.

Para quienes quieran ayudar a Horacio comprándole carne pueden acercarse a calle La Rioja 2120 B° Santa Victoria, casi esquina Olavarría o bien donarle dinero al alias: serrano.014