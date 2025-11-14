Madre, hija y hermano manejaban dos puntos de venta de droga en Salta, todos quedaron detenidos

Un importante operativo antidroga permitió desarticular dos bocas de expendio que operaban en los barrios Santa Rita y La Ciénaga, tras una investigación encabezada por el Grupo de Drogas de la Policía bajo supervisión de la UFINAR.

La pesquisa, que incluyó el análisis de filmaciones, controles de comprador, testimonios, antecedentes y observaciones directas, confirmó que ambos inmuebles funcionaban como puntos de venta activos de estupefacientes, con maniobras reiteradas de compra, venta, transporte y abastecimiento.

Según determinaron los investigadores, una mujer actuaba como principal proveedora, distribuyendo droga en La Ciénaga y abasteciendo una boca en Santa Rita. Su hija realizaba ventas en Santa Rita y Villa Los Sauces, mientras que su hermano se encargaba de intercambios y cobros en la vivienda de Santa Rita. Una cuarta persona, amiga de la principal acusada, también participaba del esquema.

Con los elementos probatorios reunidos, la UFINAR ordenó un amplio operativo el pasado 6 de noviembre, que terminó con la detención de cuatro personas —madre, hija, hermano y una amiga— y el secuestro de:

3.500 dosis de cocaína

$939.000 en efectivo

Un revólver calibre 22 con proyectiles

Balanzas de precisión

Un celular

Plantines de cannabis sativa y una pequeña cantidad de marihuana

En el domicilio de La Ciénaga se descubrieron habitaciones acondicionadas para fraccionar, almacenar y cortar la droga. En Santa Rita se secuestraron 230 dosis de cocaína, donde además fueron apresados la hija y el hermano de la principal investigada.

Se conoció que madre e hija ya contaban con antecedentes por infracción a la Ley 23.737 y habían sido condenadas con anterioridad a cinco años y dos años y medio de prisión, respectivamente.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a las tres mujeres y al hombre por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada. A una de las mujeres también se le imputó tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.