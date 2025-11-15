Abren las inscripciones para terminar el secundario con el programa “Adultos 2000”

La Municipalidad de Salta informó que el programa Adultos 2000 abre nuevamente las inscripciones para que personas mayores de 18 años puedan finalizar sus estudios secundarios. Las jornadas de inscripción se realizarán los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, en el horario de 8 a 13, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910, en Salta Capital.

La convocatoria está dirigida a todas las personas mayores de 18 años, sin límite máximo de edad. Además, las personas mayores de 60 años tendrán prioridad de atención para realizar la inscripción de manera cómoda, según informó Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores.

La iniciativa busca ofrecer a vecinos y vecinas salteños la posibilidad de iniciar el año 2026 con el objetivo de completar la trayectoria educativa mediante una modalidad flexible y pensada especialmente para adultos.

Requisitos y documentación necesaria

Para quienes solo completaron la primaria, se debe presentar fotocopia del DNI —frente y dorso— junto con un certificado de finalización de estudios primarios.

En el caso de quienes tienen el secundario incompleto, deberán presentar fotocopia del DNI —frente y dorso— y un certificado analítico parcial, que puede solicitarse en la última institución educativa donde se cursó.

Además, es indispensable contar con un correo electrónico activo y con espacio disponible para recibir la confirmación de la inscripción.

El programa Adultos 2000 continúa siendo una de las alternativas más accesibles para finalizar los estudios secundarios en Salta Capital, facilitando el acceso educativo para personas jóvenes, adultas y mayores.