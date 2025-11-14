Tránsito controló que choferes de aplicaciones cumplan con todos los requisitos

Tránsito controló que choferes de aplicaciones cumplan con todos los requisitosMunicipal14/11/2025
Se realizó un operativo de tránsito para controlar y verificar que los conductores cumplan con las normas viales y se dedican al traslado de pasajeros a través de aplicaciones.
El operativo se realizó esta mañana en Av. Bicentenario de la Batalla de Salta, quienes deben tener la siguiente documentación:
- Copia autenticada de DNI
- Título de cédula del vehículo, en original o copia certificada, que acredite la propiedad o autorización para su uso
- Licencia Nacional de Conducir de categoría profesional (D1 o superior), vigente. Se exigirá una antigüedad mínima de un (1) año en la Licencia Nacional de Conducir de categoría B1 (o equivalente) para acreditar experiencia previa en conducción
- Domicilio electrónico, conforme a la Ordenanza Nº 15.174
- Certificado de libre deuda del Impuesto a la Radicación de Automotores, del vehículo correspondiente, en original o copia certificada
- Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de la Provincia de Salta e informe del Registro Nacional de Reincidencia, en original, sin registros de condenas o procesos existentes por delitos contra la integridad sexual
También se verificó que los vehículos cumplan con los siguientes requisitos:
- Antigüedad máxima 15 (quince) años para vehículos de más de dos ruedas y 10 (diez) años para vehículos de dos ruedas, contados desde la fecha de fabricación. Los vehículos de dos ruedas deberán ser de una cilindrada mínima de 110cc.
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Vigente, conforme a la Ordenanza N° 14.395.
- Contar con seguro conforme a la Resolución Nº 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de Nación.
- Los vehículos que no requieran RTO/VTV serán sometidos a inspecciones anuales para verificar estado, sistemas de seguridad, y, en el caso de motos, dos (2) cascos homologados en buen estado (sin daños, con visera funcional).
- Identificación. Exhibir un código QR Único, proporcionado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, que acredite la habilitación del vehículo y conductor, verificable mediante escaneo por inspectores y usuarios.
Desde tránsito, aseguraron que incrementarán este tipo de controles a los trabajadores de aplicaciones. Quienes no cuenten con la documentación correspondiente sufrirán la retención de su vehículo.
