Tránsito controló que choferes de aplicaciones cumplan con todos los requisitos

Se realizó un operativo de tránsito para controlar y verificar que los conductores cumplan con las normas viales y se dedican al traslado de pasajeros a través de aplicaciones.

El operativo se realizó esta mañana en Av. Bicentenario de la Batalla de Salta, quienes deben tener la siguiente documentación:

Copia autenticada de DNI

Título de cédula del vehículo, en original o copia certificada, que acredite la propiedad o autorización para su uso

Licencia Nacional de Conducir de categoría profesional (D1 o superior), vigente. Se exigirá una antigüedad mínima de un (1) año en la Licencia Nacional de Conducir de categoría B1 (o equivalente) para acreditar experiencia previa en conducción

Domicilio electrónico, conforme a la Ordenanza Nº 15.174

Certificado de libre deuda del Impuesto a la Radicación de Automotores, del vehículo correspondiente, en original o copia certificada

Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de la Provincia de Salta e informe del Registro Nacional de Reincidencia, en original, sin registros de condenas o procesos existentes por delitos contra la integridad sexual

También se verificó que los vehículos cumplan con los siguientes requisitos:

Antigüedad máxima 15 (quince) años para vehículos de más de dos ruedas y 10 (diez) años para vehículos de dos ruedas, contados desde la fecha de fabricación. Los vehículos de dos ruedas deberán ser de una cilindrada mínima de 110cc.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Vigente, conforme a la Ordenanza N° 14.395.

Contar con seguro conforme a la Resolución Nº 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de Nación.

Los vehículos que no requieran RTO/VTV serán sometidos a inspecciones anuales para verificar estado, sistemas de seguridad, y, en el caso de motos, dos (2) cascos homologados en buen estado (sin daños, con visera funcional).

Identificación. Exhibir un código QR Único, proporcionado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, que acredite la habilitación del vehículo y conductor, verificable mediante escaneo por inspectores y usuarios.

Desde tránsito, aseguraron que incrementarán este tipo de controles a los trabajadores de aplicaciones. Quienes no cuenten con la documentación correspondiente sufrirán la retención de su vehículo.