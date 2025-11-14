¿Te falta el outfit para la cena de egresados? Mirá estas opciones

Transitando la mitad de noviembre, muchos egresados empiezan a ultimar detalles para su esperada cena de egresados, si bien algunos ya tienen su vestimenta, otros están desesperados buscándola.

Después de traerles a nuestros lectores opciones en make up y peinado, InformateSalta relevó en el centro salteño locales donde pueden conseguir vestidos y trajes, con una gran variedad de precios.

Todo cerca, alrededor del casco histórico se encuentran los locales, pero ojo que hay promociones y variedades para todo gusto.

Los colores más buscados son plateado, dorado, verde botella y azul noche, que si los buscan largos de boutique rondan entre los $150.000 y los $180.000.

Caminando un poco más encuentran vestidos largos al cuerpo y brillos por doquier a $169.000, los conjuntos también vienen bien sobre todo en tres piezas con chaleco largo, pantalón palazzo y musculosa con pura lentejuela lo consiguen a $368.000 pudiendo combinarlos y usarlos como quieran.

El que busca encuentra y en especial si se trata de precios, ya que pueden adquirir vestidos largos de fiesta a $68.000 o $50.000, mientras que los cortos pueden arrancar en los $15.000 hasta los $79.900 dependiendo de los detalles.

Los trajes también son muy buscados, con opciones de sacos básicos y versátiles a $169.900 y camisas estampadas, intervenidas o lisas a $59.900.