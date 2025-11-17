Ara San Juan: "Queremos saber qué pasó y que los familiares reciban un reconocimiento"

A 8 años del hundimiento del Ara San Juan, familiares de los 7 tripulantes salteños rindieron un sentido homenaje por su desaparición del Submarino que además dejó la incógnita para otras 37 familias más de distintos puntos del país.

Desde la plaza Ara San Juan, ubicada en B° Limache uno de los familiares de los tripulantes salteños dijo, con voz aún quebrada "es un año muy dificil, más en esta época, porque pasó lo que pasó con el submarino. No queremos que se olviden, menos el pueblo argentino".

"Nosotros como familia lo sentimos mucho y todos los años los recordamos. Quiero pedirle al pueblo argentino que no se olviden de ellos y que siempre los sigan recordando".

Además en el acto homenaje, se hicieron presente autoridades del gobierno Provincial, mostrando su total apoyo y acompañamiento: "De la noche a la mañana, hace 8 años, estos papás se enteraron del hundimiento del Ara San Juan y con el trancurrir de los días, un año después, se supo la real catástrofe que había sucedido. En ese sentido queremos sumarnos al reclamo de Verdad, Memoria y Justicia, para saber efectivamente lo que ha pasado con el hundimiento del Ara San Juan, y que los deudos de estos patriotas reciban el reconocimiento que se merecen".

Agregó además por Somos Salta que: "A partir de este año es la intención del gobierno de la provincia de Salta, a través del Ministerio de Gobierno, acompañar todos los años a los familiares y vecinos de Limache, acá hay un caído del Ara San Juan".