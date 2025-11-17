Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 quedó atrás y el cuadro de los octavos de final ya está completamente definido. Con resultados dramáticos hasta el final, quedaron establecidos los ocho duelos que abrirán los playoffs rumbo al campeón.

En la Zona B, Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez y San Lorenzo ocuparon del primer al quinto puesto. River y Talleres, que ya estaban clasificados, recién este lunes conocieron su ubicación final: el Millonario terminó sexto, Gimnasia se quedó con la séptima plaza y la T cayó al octavo lugar, dejando sin chances a Sarmiento.



Del lado de la Zona A, Boca cerró la fase como líder, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba y Argentinos Juniors. El empate entre Barracas Central y Huracán dejó al Guapo en el sexto puesto y permitió la clasificación agónica de Tigre y Estudiantes, favorecidos por los resultados del 0-0 entre Belgrano–Unión y el triunfo de Independiente Rivadavia en Varela.

Uno de los duelos más esperados será la reedición del cruce caliente por los cuartos de final de la Copa Argentina: Racing vs. River, encuentro que se confirmó luego de que Unión superara a la Academia en la tabla y le otorgara la localía ante el Millonario.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025



1A vs. 8B: Boca vs. Talleres

4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors

2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre

3A vs. 6B: Racing vs. River

1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes

4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo

2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia

3B vs. 6A: Deportivo Riestra vs. Barracas Central

Los encuentros se disputarán el próximo fin de semana, con días y horarios a confirmar por la Liga Profesional.