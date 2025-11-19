Para evitar las picadas, concejales avanzaron en autorizar el stunt

En el Concejo Deliberante, se aprobó un proyecto de ordenanza que busca regular las acrobacias en moto, conocidas como stunt.

El autor del proyecto, el concejal Guillermo Kripper, aseguró que “esto nació por una demanda social ante la preocupación de los vecinos” debido al incremento de picadas y acrobacias en moto por las calles de la ciudad.

“Este tipo de prácticas no se puede realizar en la vía pública, no se puede tomar una calle para hacer acrobacias” afirmó el edil. También aclaró que la iniciativa no prevé legalizar las picadas, sino darle el marco certero de control y seguridad para quienes practica esta actividad y los vecinos que se mueven por la ciudad.

“El proyecto no sólo controla, sino que también se aplica sanciones” sentenció.

El articulado establece los requisitos para quienes deseen desarrollar esta actividad, la autoridad de aplicación, las infracciones y sanciones, y criterios de funcionamiento en el marco de la normativa vial vigente.