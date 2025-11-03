¡Peligro, motos! "Corresponde sacarles el vehículo, ponen en peligro a terceros"

La problemática de las picadas y caravanas de motociclistas volvió a asumir una relevancia crítica en Salta tras los graves hechos detectados el fin de semana, que incluyeron siniestros viales masivos, como la "Rodada del Terror" en Circunvalación Oeste y un operativo en Av. Banchik que terminó con 19 motos retenidas.

Ante la gravedad de estas acciones, Francisco Fleming, subsecretario de Seguridad Vial, recordó que la política es de tolerancia cero ante estos actos temerarios, correspondiendo retener los vehículos de los conductores imprudentes que infringen la ley y ponen en riesgo a la sociedad,haciendo un llamado directo a la población para que se denuncien inmediatamente estas maniobras al 911.

"Se infringe la ley, se pone en riesgo la vida de un montón de personas, la vida propia y la vida de terceros", manifestó Fleming a InformateSalta detallando que estas motos generalmente circulan sin luces, con cubiertas lisas y sin que los conductores utilicen el casco debidamente abrochado, con una acumulación de infracciones que lleva a la Policía Vial a sacar de circulación los vehículos.

Fleming fue enfático al referirse a la justificación de la retención de las motocicletas: "Por supuesto que corresponde que les saquen la moto, están infringiendo a la Ley de Tránsito, ponen en riesgo la vida propia y la vida de terceros, es una falta grave".

Detalle que recalcó es que la gran mayoría de quienes realizan estas maniobras imprudentes son jóvenes y, aunque en el pasado se había buscado un acuerdo con referentes de estos grupos para que realicen sus prácticas en un lugar seguro, como el Autódromo, se observa que muchos continúan sumándose a estas "movidas" ilegales en la vía pública.

"Siempre estamos educando y reeducando a nuestros conductores de motovehículos pero observamos que, a pesar de todo eso, aún actúan con una irresponsabilidad total", se lamentó Fleming, indicando que estas conductas afectan la "sana convivencia que pretendemos tener en la vía pública".

Para combatir la problemática, Fleming exhortó a la gente a continuar con las denuncias, reportando al 911 sobre la presencia de estos motociclistas. "Es importante, así como se denuncia la presencia de animales sueltos, la gente se está tomando ese trabajo de denunciar dónde observa la presencia de estos grupos de jóvenes", dijo recalcando que estos avisos permiten a la Policía Vial o Seguridad Urbana abordar la situación.