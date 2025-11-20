¡Un peligro! Manejaba ebrio y sin licencia de conducir en Orán

Un lamentable hecho se registró ayer en horas de la tarde en la ciudad de Orán, cuando un hombre mayor de edad a bordo de una motocicleta fue detenido por un control de la Gerencia de Tránsito sobre calle Colon y detecataron que estaba alcoholizado.

El conductor guiaba la motocicleta con 1,27 gramos de alcohol en sangre, además no contaba con licencia de conducir y no llevaba casco puesto.



Un historia que se repite a diario en distintos puntos de la provincia a pesar del trabajo de Seguridad vial y de tránsito de cada localidad del interior por reducir la siniestralidad, publicó Ciudad Online.