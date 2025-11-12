Murió un motociclista en Av. del Carnaval: Fue atropellado por un conductor ebrio

Un lamentable hecho se dio en la noche del martes en Av. del Carnaval, en la zona Sur de la ciudad donde un joven motociclista perdió la vida luego de ser herido de gravedad por un conductor ebrio que se cruzó de carril.

Cristian Aguilera, Jefe de Prensa de la policía de Salta, detalló que: "Tomamos intervención alrededor de las 22 horas, sobre un siniestro vial. Protagonistas del mismo un automóvil y un motovehículo que circulaban en sentido contrario en Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones".

Tras el impacto, Aguilera, confirmó que el motociclista de 25 años resultó gravemente lesionado y fue trasladado por personal de SAMEC al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente pero en horas de la madrugada perdió la vida, producto de las graves lesiones sufridas tales como TEC, politraumatísmos y lesiones graves en sus miembros inferiores.

En tanto el conductor del automóvil, un hombre de unos 50 años fue demorado y posteriormente detenido, en razón de la graduación alcohólica que registró al momento del control, quedó detenido por autoridad competente, quedando a disposición de la Fiscalía N° 3 y del juzgado de Garantía N° 8 por el delito de Homicidio culposo en siniestro vial, teniendo en cuenta la graduación alcohólica.

Con esta nueva víctima fatal, suman 5 las víctimas fatales en siniestros viales en lo que va de noviembre y 110 en toda la provincia en lo que va de 2025.