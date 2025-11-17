¡Alerta! Casi 200 conductores borrachos en un fin de semana

Los controles vehiculares realizados este fin de semana por la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta dejaron un dato alarmante: 193 conductores fueron sancionados por manejar alcoholizados, una de las infracciones que mayor riesgo implica en las rutas y calles de la provincia.

En total, se fiscalizaron más de 7700 vehículos en puestos fijos y móviles, donde se practicaron 5607 test de alcoholemia. De ellos, casi 200 dieron resultado positivo, confirmando que la conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo uno de los principales factores de siniestralidad.

Además, los operativos detectaron 1048 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito: circular sin cinturón de seguridad, motociclistas sin casco reglamentario, falta de documentación obligatoria, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial señalaron que el fortalecimiento de los controles tiene como objetivo reducir la siniestralidad y las muertes en el tránsito, reforzando el trabajo preventivo y la concientización para generar un cambio de conducta en la ciudadanía.



