¡Hay video! No quiso pagar el sándwich, lesionó al dueño y todo terminó en pelea

La violencia viene dando qué hablar por estas semanas en la ciudad de Salta donde, en medio de múltiples hechos delictivos, las peleas también toman protagonismo con los enfrentamientos que vienen sucediendo en la vía pública, muchos con lesiones y aristas de mayor gravedad.

Es el caso de un hecho registrado por las Cámaras del Sistema 911, las cuales filmaron una pelea en medio de la noche, teniendo a dos sujetos enfrentándose luego que uno de los dos no quiso pagar el sándwich que consumió, atacó al propietario y resolvieron aplicar la violencia para dirimir el conflicto.

¿Qué pasó? El hecho ocurrió casi a las 3.00 de la madrugada del 12 de noviembre pasado, en barrio Castañares, donde las cámaras vieron el momento en que dos hombres se trenzaban a golpes cerca de un carro sanguchero, propinándose varios puñetazos.

Mientras las cámaras registraban el caso, el 911 estaba recibiendo llamado reportando que un sujeto intentaba retirarse de una sandwichería negándose a pagar lo que había consumido y arrojó una botella de vidrio contra el propietario del local comercial, ocasionándole una lesión cortante en el brazo izquierdo.

Una patrulla llegó al lugar e intervino en la pelea, procediendo a la demora del causante, un hombre de 38 años, residente del barrio ubicado en la zona norte de la ciudad. Mientras tanto, la víctima del conflicto radicó la denuncia de rigor.