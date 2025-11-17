Pelea entre facciones de Central Norte terminó con un hombre apuñalado

Un violento episodio ocurrió este domingo a horas de las 11 de la mañana cuando según trascendió facciones de la hinchada del club Central Norte se enfrentaron en la esquina de Aniceto la Torre e Ibazeta, donde un hombre resultó herido de arma blanca y fue trasladado de urgencia hacia el hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente y aún no trascendió su estado de salud.

El motivo del desencuentro habría sido el control de una de las tribunas del estadio cuervo y obviamente el tema recurrente de las entradas que reciben algunos grupos de hinchas; tickets que luego se convierten en fuente de dinero.

Según vecinos, la gresca fue brutal, hubo golpes, exhibición de puntas, cascotazos y botellazos, según publicó El Tribuno que además puntualizó que hasta el cierre de la edición del domingo no se habrían concretado detenciones.

El partido del 30 ¿Con o sin hinchada?

Esta situación puso un interrogante sobre el partido que pensaban disputar Central Norte y Juventud Antoniana el próximo domingo 30. Es que los organizadores piensan que se juegue con hinchas de los dos clubes en el Martearena. Pero hay un tema: tanto la hinchada cuerva como la del santo están divididas y se teme que la pelea se de entre las hinchadas.



