Castañares se llena de color: Las “Cholitas Skaters” llegan al barrio con el primer mural de Carla Booth

El arte urbano sigue ganando espacio en los barrios salteños. En esta ocasión, el Grupo 480 del barrio Castañares se convirtió en el escenario de una nueva intervención que combina identidad, tradición y modernidad: un mural creado por la artista Carla Booth, inspirado en su serie “Cholitas Skaters”.

La obra fusiona lo tradicional con lo contemporáneo, reflejando la fuerza y la libertad de las mujeres andinas a través del skate como símbolo de movimiento y rebeldía. “Busco mostrar que las raíces y la modernidad pueden convivir. Es una mezcla de lo tradicional con lo moderno”, expresó la artista, quien agradeció la oportunidad de plasmar su primer mural en el barrio.

El trabajo, que demandó dos semanas y media de realización, forma parte del programa municipal de arte urbano, impulsado por la Municipalidad de Salta para revalorizar el espacio público y promover el talento local.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas embellecen los barrios y fortalecen la identidad cultural de cada zona, acercando el arte a los vecinos y generando sentido de pertenencia.

“Seguimos sumando color y talento local para que cada rincón de la ciudad cuente una historia”, señalaron desde la Secretaría de Cultura.

Con esta intervención, Castañares suma una nueva obra al circuito de murales que se viene desarrollando en distintos puntos de la capital salteña, donde el arte se convierte en una forma de expresión, encuentro y transformación urbana.