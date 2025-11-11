¡Hay video! Otra vez hubo golpes, patadas y violencia en las calles de Salta, ¿qué pasó?

La tranquilidad de la siesta en la ciudad de Salta se vio abruptamente interrumpida por un nuevo y violento episodio: una pelea callejera en el barrio Solís Pizarro que se desarrolló a plena luz del día. Alrededor de las 13 horas, tres hombres se enfrentaron a golpes en medio de la calle, protagonizando una verdadera hecatombe con piñas, patadas y empujones que generó alarma entre los vecinos y paralizó el tránsito vehicular.

Según El Once TV, la escena fue registrada por vecinos con sus teléfonos celulares, y el video rápidamente circuló por los medios, dando cuenta de la intensidad de la gresca. El enfrentamiento, ocurrido ayer cerca del mediodía, comenzó inicialmente entre dos hombres, que se trenzaron a golpes en la vía pública.

La situación escaló rápidamente cuando un tercer individuo intervino en la pelea. De acuerdo con las imágenes, esta persona se sumó a la riña para defender a uno de los involucrados, exacerbando la violencia y llevando la confrontación a un nivel mayor de descontrol.

La violenta pelea se desarrolló en medio de la calle, obligando a automovilistas y peatones a detener la marcha y observar con sorpresa e indignación lo que estaba ocurriendo. El tránsito quedó completamente paralizado en el barrio Solís Pizarro mientras los tres hombres se repartían trompadas y empujones, sin que nadie lograra frenar el altercado.

Si bien hasta el momento se desconoce si hubo detenidos tras el hecho o si alguno de los participantes resultó con heridas de consideración, los vecinos de la zona manifestaron su profunda preocupación por el aumento de hechos violentos en el barrio, sumando este episodio a la creciente inseguridad y a los altercados en plena vía pública.