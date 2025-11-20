Ministerios, Emergencia y otros temas acaparan una "super sesión" en el Senado

Este jueves se desarrollará una "super sesión" en la Cámara de Senadores de Salta, con una agenda cargada de proyectos de ley que definirán aspectos cruciales del funcionamiento del Poder Ejecutivo y del presupuesto provincial, con sus miembros debatiendo temas de gran impacto político y social, incluyendo la nueva Ley de Ministerios, la prórroga de la Emergencia Sociosanitaria y el Presupuesto General de la Provincia 2026.

Uno de los proyectos más importantes a tratar es la Ley de Ministerios en Revisión, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Esta reforma busca reestructurar la conformación del Poder Ejecutivo provincial. La propuesta clave es la eliminación del Ministerio de Infraestructura (actualmente a cargo de Sergio Camacho) y la reducción de Secretarías, que pasarán de 47 a 30, en una apuesta por achicar la estructura del Estado.

El nuevo organigrama propuesto por el Poder Ejecutivo incluye la creación de la Jefatura de Gabinete y la reasignación de áreas. El sector de Justicia, por ejemplo, volverá a depender del Ministerio de Gobierno. Además, el Ministerio de Producción cambiará su denominación a Ministerio de Producción y Minería, una modificación que busca estar en línea con el fuerte crecimiento y la decisión política de potenciar la actividad minera en la provincia.

Otro tema central en la sesión será el tratamiento del proyecto de ley que prorroga, desde su vencimiento y por un plazo de 180 días, el estado de Emergencia Sociosanitaria. Esta medida crucial afecta a los departamentos de General San Martín, Orán y Rivadavia, zonas que han sido declaradas en estado de alerta por la Ley N° 8185 debido a la situación de sus comunidades originarias y el acceso a servicios esenciales.

La prórroga de la emergencia, que fue enviada por el Ejecutivo y ya recibió media sanción en Diputados semanas atrás, fue defendida por el oficialismo como una herramienta necesaria. Se sostiene que mantener este estado permitirá continuar implementando medidas que resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de las comunidades que residen en el norte de la provincia.

Finalmente, la Cámara Alta también deberá tratar el Presupuesto General de la Provincia correspondiente al Ejercicio 2026, un marco financiero que determinará las partidas y las prioridades económicas del Gobierno para el próximo año. Además, los senadores deberán aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2023, cerrando así las cuentas fiscales de ese periodo.