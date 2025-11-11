Diputados aprobaron una prórroga de emergencia sanitaria para el norte provincial

En la Cámara de Diputados se dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial que prorroga por 180 días la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley Nº 8185.

La miembro informante del proyecto fue la diputada Laura Cartuccia, quien aseguró que la continuidad en la emergencia sirvió durante este tiempo para mejorar indicadores, realizar acciones que contribuyeron a la mejora en la calidad de vida de muchas de las comunidades del norte provincial.

“La necesidad de esta prórroga se basa en los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, como así también logística y prevención” detalló la legisladora.

Desde el oficialismo defendieron a medida como necesaria entendiendo que las medidas mejorarán la calidad de vida de las comunidades.

La ley fue aprobada con el voto en contra de los diputados Roque Cornejo, Guillermo Durand Cornejo, Griselda Galleguillos, Sofia Sierra y Juan Esteban Romero.