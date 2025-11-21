Otra vez hubo piñas, patadas y mechonazos entre mujeres dentro de un boliche, ¡mirá el video!

Los casos de salteños que resuelven sus diferencias mediante la confrontación física y la violencia en la vía pública no cesan, y la problemática se extiende incluso a espacios diseñados para el esparcimiento, pues ahora se registró un nuevo caso de agresividad a través de las imágenes que se viralizaron, con una feroz pelea entre mujeres ocurrida en plena madrugada, justo en un momento en que debían estar divirtiéndose.

¿Qué pasó? El nuevo episodio de violencia se conoció a través de un video que circuló ampliamente en redes sociales. El enfrentamiento se produjo dentro del boliche "La Ferro Disco", ubicado en la localidad de General Güemes, con imágenes que se viralizaron ante la muestra de la fiereza de sus contrincantes.

Las imágenes de la filmación muestran el nivel de descontrol: hasta cinco mujeres se vieron involucradas en la trifulca. La pelea se desató de manera repentina en pleno sector de baile, donde las protagonistas se trenzaron a golpes, tirones y agresiones verbales, demostrando una furia injustificada en un contexto de ocio nocturno.

Ante la magnitud del enfrentamiento, la rápida intervención de los efectivos policiales presentes en el lugar fue crucial. Los agentes tuvieron que actuar de inmediato para separar a las mujeres que confrontaban violentamente y procedieron a retirarlas del establecimiento, logrando así restablecer el orden y evitar que el conflicto escalara a un problema mayor.