Un joven resultó herido e inconsciente tras una pelea en El Carril

Nuevamente se conocen hechos vinculados a los "estados alterados", con salteños resolviendo sus diferencias mediante la violencia y peleas en la vía pública, generando agresiones y ataques que ponen en riesgo la vida de terceros. Ahora, la noche del domingo, la localidad de El Carril fue escenario de una violenta confrontación que culminó con un joven gravemente herido e inconsciente.

El incidente se registró en un punto neurálgico del pueblo, siendo en las afueras de la Escuela Técnica de El Carril, específicamente en el cruce de las calles Libertad y Luis D’Andrea. La ubicación céntrica del suceso magnificó la conmoción entre los vecinos que presenciaron o tomaron conocimiento de la violenta agresión, según el medio Frente a Frente.

Según los relatos de testigos presenciales, la pelea involucró a un individuo conocido en el barrio por su conducta agresiva y conflictiva. Las declaraciones recabadas por el medio apuntan a que uno de los participantes "actúa con total impunidad" y "se cree el dueño del barrio", una percepción que subraya la sensación de inseguridad y la impunidad con la que opera este tipo de personas.

La confrontación escaló rápidamente de la agresión verbal a los golpes de puño, resultando en la caída de la víctima, que perdió el conocimiento inmediatamente tras el impacto. Fue necesaria la intervención de otras personas para que el ataque cesara o se pudiera dar aviso a las autoridades, lo que evitó que las consecuencias fueran aún más graves.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la denuncia formal por este violento ataque fue presentada ante la policía el mismo domingo por la noche. Las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso y se espera la inmediata apertura de una investigación para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades del agresor y asegurar el bienestar del joven que resultó gravemente herido.