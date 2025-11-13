Detuvieron a dos hombres en Güemes por vender autos denunciados como robados

Policiales13/11/2025
detenidos guemes autos 2

Tras un procedimiento de la División Brigada de Investigaciones 7, realizó un procedimiento donde se detuvieron a dos hombres en el marco de una investigación por presuntas estafas en la venta de automóviles en la localidad de General Güemes. 

La investigación comenzó a mediados de octubre tras denuncias de damnificados al detectar que los autos que habían comprado tenían pedido de secuestro por robo en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. 

detenidos guemes autos

Los allanamientos se desarrollaron en un inmueble en barrio San Roque y detuvieron a dos hombres de 75 y 31 años. Durante los procedimientos se secuestraron boletas de compra y venta, formularios 08, constancias de seguros, verificación técnica con irregularidades, entre otros elementos de interés para la causa.

