Fin de semana largo: Salta entre los destinos más elegidos del país

Según el relevamiento nacional, Salta se encuentra dentro del grupo de provincias con altos niveles de reservas anticipadas, acompañada por una marcada tendencia de elección por parte de turistas nacionales que valoran la diversidad de paisajes, la oferta cultural y la infraestructura turística. El informe destaca que, dentro de la región Norte, Salta se ubica entre los destinos con mejores perspectivas para este fin de semana largo.

En este contexto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, afirmó que “las proyecciones son muy alentadoras y reflejan el gran posicionamiento que tiene la provincia. Cada fin de semana largo pone en valor el trabajo articulado que realizamos junto al sector privado y a los municipios para fortalecer la calidad de los servicios y garantizar experiencias que inviten a volver”.

Asimismo, la funcionaria destacó que “Salta sigue consolidando un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la profesionalización y la promoción estratégica. La realización del TC2000 este fin de semana se suma como un atractivo de enorme importancia, generando movimiento adicional y reafirmando la capacidad de la provincia para albergar grandes eventos deportivos y turísticos”.

Desde el Ministerio remarcaron que continúan implementándose acciones de capacitación, obras clave en infraestructura turística y campañas de promoción nacional, con el objetivo de sostener el dinamismo que caracteriza a la provincia y reafirmar su liderazgo dentro del mapa turístico argentino.