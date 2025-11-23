Salta vibró con el regreso del TC2000: Más de 2.000 asistentes en el inicio

El Autódromo “Martín Miguel de Güemes” se convirtió este sábado en el epicentro del automovilismo nacional con el inicio oficial de las actividades del TC2000, que regresó a la provincia después de seis años. Más de 2.000 personas asistieron a esta primera jornada, marcando un fuerte acompañamiento del público local y de visitantes.

El predio recibió a fanáticos salteños, familias, grupos de jóvenes y una importante cantidad de turistas provenientes de distintas provincias y países de la región, que eligieron Salta para vivir el espectáculo y combinarlo con otras propuestas. Esta presencia reforzó el impacto positivo del evento en áreas como hotelería, gastronomía y comercio.

Durante toda la jornada, el público recorrió los boxes, en donde podían sacarse una foto con el trofeo que se llevará el campeón, siguió de cerca el trabajo de los equipos y vibró con cada salida a pista. El ambiente fue de fiesta, con banderas, camisetas, fotografías y un entusiasmo que se mantuvo hasta el cierre.

El inicio dejó en claro que el regreso del TC2000 generó un fuerte interés y anticipa un domingo decisivo, con competencias oficiales, grilla promocional y nuevas actividades que volverán a convocar a miles de espectadores.

Salta vive un fin de semana histórico, donde el deporte, la masiva presencia del público y la llegada de visitantes consolidan a la provincia como una sede destacada para grandes eventos nacionales.