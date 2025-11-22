Turistas destacan su paso por Salta: “La gastronomía, la gente y los paisajes son increíbles”

Salta continúa recibiendo visitantes de distintos puntos del país que eligen la provincia para recorrer el norte argentino y disfrutar de sus atractivos culturales, naturales y gastronómicos. En diálogo con InformateSalta, varios turistas compartieron su experiencia y coincidieron en que la provincia se consolida como un destino completo y accesible.

Un grupo proveniente de Capital Federal y Quilmes comentó que llegó por primera vez para recorrer Salta y Jujuy. “Estamos hace una semana. Queríamos conocer el norte, hicimos Salta y Jujuy”, contaron. Además, destacaron la gastronomía local: “Me encantó la empanada salteña, todas me gustaron, pero más la de acá que la de Jujuy”.

Los visitantes también realizaron un amplio recorrido por los Valles Calchaquíes: “Hicimos Cachi, Cafayate, Payogasta, Seclantás y todo ese circuito”.

Otro turista que visita la provincia desde hace años afirmó que la experiencia siempre es positiva. “Es como la quinta vez que venimos, siempre con buena experiencia. Los precios son acordes, los servicios muy buenos, la hotelería y la gastronomía también”, afirmó. Y agregó: “La gente es excelente y los paisajes del norte tienen algo especial. Es hermoso”.

Con su combinación de cultura, naturaleza y propuestas culinarias, Salta sigue posicionándose como uno de los destinos favoritos entre los viajeros que buscan calidad, servicios y un entorno único.