La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires tras casi seis meses de navegación

La Fragata ARA Libertad llegó este domingo al puerto de Buenos Aires luego de casi seis meses de navegación por América y Europa.

El busque escuela, compuesto por 270 tripulantes, entre ellos 51 guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar, realizó el 53° Viaje de Instrucción que comenzó el 7 de junio al mando del capitán de navío Roberto Ariel Gestoso.



Durante los seis meses de navegación, la Fragata Libertad realizó 22.000 millas naúticas y recorrió 10 puertos: estuvo en Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

Finalmente, este domingo pasadas las 9 y con un importante número de familiares y amigos en el Puerto de Buenos Aires aguardando su llegada, el buque volvió al país.