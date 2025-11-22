El CIF profundiza la formación de sus equipos en la investigación de delitos contra la integridad sexual

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó adelante una importante jornada de capacitación en Orán destinada a fortalecer el trabajo técnico y operativo de los equipos que intervienen en casos de delitos contra la integridad sexual, uno de los ámbitos más sensibles y complejos del sistema de justicia.

La actividad estuvo dirigida al personal de la Unidad Especial de Investigaciones Norte, que participó de un encuentro intensivo orientado a perfeccionar las metodologías de investigación, mejorar la articulación institucional y unificar criterios de abordaje para lograr intervenciones más eficientes.

La capacitación fue impulsada por el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, y estuvo a cargo del comisario Horacio Roberto Gonza. Durante la jornada se trabajó sobre las competencias específicas de la unidad, los procedimientos vigentes, la preservación de evidencia, el manejo adecuado de documentación y el uso del sistema EVIDENTIA, herramienta clave para la gestión de información en casos complejos.

También se abordó la articulación interdisciplinaria con otras áreas del CIF, especialmente con los equipos que brindan asistencia integral a las víctimas, con el objetivo de fortalecer los procesos de acompañamiento y garantizar intervenciones respetuosas, técnicas y ajustadas a los estándares del Ministerio Público Fiscal.

El encuentro permitió profundizar la formación científica y operativa de los investigadores, consolidando al CIF como un referente provincial en la investigación de delitos sexuales y reafirmando su compromiso con la mejora continua de los procesos destinados a la protección de las víctimas y la persecución penal de estos delitos.