Mañana inicia la repavimentación en el sector de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Salta comenzará mañana, martes 25 de noviembre, la etapa final del plan de repavimentación de 80 cuadras en el centro de la ciudad. Los trabajos se concentrarán en las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, puntualmente en las avenidas San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Según informó el coordinador general de Obras Públicas, Dante Colombo, esta fase contempla una repavimentación integral que incluye el fresado del pavimento deteriorado, la preparación y compactación de la base y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. También se realizarán tareas de nivelación y sellado para optimizar la durabilidad del material.

La intervención se ejecutará por tramos y en media calzada, con el fin de mantener la circulación vehicular durante toda la obra. Se estima que los trabajos se extenderán por 10 días.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, teniendo en cuenta la presencia de maquinaria y personal operativo en la zona.