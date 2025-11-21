“Los vecinos reclaman obras”, Nieva celebró que el presupuesto duplique la inversión en infraestructura

El concejal capitalino Gonzalo Nieva aseguró en Sin Vueltas que el presupuesto municipal aprobado para el 2026 “va en línea directa con lo que los vecinos vienen pidiendo: más obras públicas y mejor infraestructura para la ciudad de Salta”. Explicó que se trata de un presupuesto que supera los 286 mil millones de pesos, de los cuales “el 50% es afrontado con recursos genuinos del municipio, un dato no menor”.

Nieva destacó que uno de los puntos centrales es el fuerte incremento en la inversión destinada a obras públicas. “Pasamos de 48 mil millones previstos el año pasado a más de 102 mil millones para el 2026. Es un mensaje claro en ese sentido: es algo que la ciudad necesita, fortalecer la infraestructura. Me parece una inversión sumamente necesaria”, afirmó.

El concejal también subrayó la reducción en los gastos corrientes, que incluyen sueldos, mantenimiento y toda la estructura básica para el funcionamiento del municipio. “Hay una reducción de más del 23% en los costos corrientes. Recordemos que en 2023 se destinaba el 80% a estos gastos y ahora se redujo al 60%. Es casi un 20% menos en tres años, un dato para tener en cuenta”, señaló.

Para Nieva, esta disminución permite liberar recursos para intervenciones de mayor impacto urbano. “Si destinamos más importe a gastos corrientes, tenemos menos posibilidad de acciones y obras públicas. Reducirlos es clave para poder invertir donde se necesita”.

El edil afirmó que el pedido recurrente de los vecinos es claro: “la intervención integral y el fortalecimiento de la obra pública”.

Apuntó que Salta arrastra desde hace años deficiencias en pavimento, diseño de calles y obras de envergadura. En ese sentido, puso como ejemplo la reciente intervención en el Nudo Vial Sur. “Es una muestra clara y concreta de que el abordaje para la movilidad urbana tiene que ser así, de esa manera. Es lo que permite consolidar la infraestructura que la ciudad necesita”, expresó.